Master And Commander: in sviluppo un nuovo film

Master and commander – sfida ai confini del mare è il film del 2003 di Peter Weir, tratto dalla saga di romanzi marinareschi di Aubrey e Maturin, ed ora, dopo quel primo lungometraggio, è in sviluppo un nuovo Master and commander.

La 20th Century sta pianificando il nuovo film su Master and Commander che è nelle prime fasi di progettazione. A scrivere la storia sarà Patrick Ness. Ancora non sono trapelati nomi di possibili registi e membri del cast al lavoro sul lungometraggio.

Sembra che questo nuovo capitolo dovrebbe basarsi sul primo libro della saga, mostrando il protagonista Aubrey durante il suo primo incarico da comandante, raccontando l’inizio del suo rapporto d’amicizia con il personaggio Stephen Maturin.

Il primo film era ambientato durante le guerre napoleoniche, e seguiva le vicende del capitano Jack Aubrey (interpretato da Russell Crowe), capace di spingere la sua nave inglese ed il suo equipaggio al limite per seguire un vascello francese intorno alle coste del Sud America.

In quel film era presente anche Paul Bettany, attuale interprete di Vision nel Marvel Cinematic Universe. Da ricordare il fatto che Master and Commander fu un buon successo ai botteghini, considerando i suoi 200 milioni di dollari d’incassi, e le ben dieci nomination per i premi Oscar, inclusa una per la migliore fotografia.