YouTube: gli applausi arrivano anche in Italia, cosa c’è da sapere sulle nuove donazioni

Arrivano gli applausi su YouTube Italia: ora è possibile fare delle donazioni ai content creator anche sui video in differita, ecco come funziona.

Chi l’ha detto che le donazioni siano una prerogativa dei video in diretta? YouTube introduce gli applausi, una nuova opportunità di monetizzazione per i creatori di contenuti. Così il pubblico potrà premiare i content creator preferiti, donando dei soldi come ringraziamento per i video più riusciti.

Della novità si è iniziato a parlare lo scorso febbraio, quando YouTube l’aveva annunciata – in fase di test – rendendola disponibile esclusivamente in alcuni Paesi selezionati e solo per alcuni utenti.

Oggi gli applausi sono ufficialmente arrivati anche in Italia e sono disponibili per tutti. Nei video compatibili ora è possibile acquistare delle donazioni – chiamate, appunto, Applausi – da diversi importi prestabiliti: i tagli disponibili sono 2, 5, 10 o 50 euro.

Acquistare un applauso farà comparire un’animazione sul video in riproduzione, e sarà anche possibile scrivere un commento che rimarrà in evidenza. Il content creator riceverà una notifica dell’avvenuta donazione.

YouTube ha predisposto una misura di sicurezza per evitare nuovi casi di super-donazioni, magari con la carta di credito dei genitori e a loro insaputa: sarà possibile spendere un massimo di 500 dollari in donazione, poi la possibilità verrà disabilitata salvo nuove verifiche.

La novità è in rollout in queste ore e potrebbe non essere ancora disponibile per tutti. Ad una nostra verifica dall’app per Android non siamo ancora riusciti ad individuare la nuova feature.