Shazam! Fury of the Gods: il primo divertente teaser del film

Il primissimo teaser di Shazam! Fury of the Gods è stato presentato dal regista David F. Sandberg sul suo account di Twitter.

David F. Sandberg ha mostrato attraverso il proprio account di Twitter il primo teaser dedicato a Shazam! Fury of the Gods. Si tratta di un filmato molto breve, ma che mostra già come l’umorismo non mancherà neanche in questo nuovo capitolo della storia.

Qui sotto potete vedere il primo esilarante teaser di Shazam! Fury of the Gods.

Protagonista del filmato è Zachary Levi con il suo supereroe alternativo ma, allo stesso tempo, dotato di superpoteri paragonabili a quelli di Superman. Le riprese del lungometraggio sono iniziate da poco.

Shazam! Fury of the Gods sarà nuovamente diretto da David F. Sandberg e vedrà nel cast Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Marta Milans, Asher Angel, Meagan Good, Faithe Herman, Adam Brody, Helen Mirren e Lucy Liu.

Il film arriverà il 2 giugno 2023, come annunciato da Warner Bros., e racconterà la nuova avventura di Billy Batson, teenager che pronunciando la parola Shazam! può trasformarsi in un supereroe dotati di grandi poteri: la saggezza di Salomone, la forza di Ercole, la resistenza di Atlante, il potere fulminante di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio. Nel primo capitolo il ragazzo usa i suoi poteri per combattere il malvagio Thaddeus Sivana (Mark Strong), che si è alleato con i temibili Sette Peccati Capitali.