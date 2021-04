Shazam! 2: Lucy Liu interpreterà Kalypso

Lucy Liu si è unita al cast di Shazam! 2 Fury of the Gods nei panni del malvagio personaggio DC Kalypso, sorella di Hespera (Helen Mirren) e figlia di Atlas.

Lucy Liu è entrata a far parte del cast di Shazam! 2: Fury of the Gods, dove l’attrice interpreterà il personaggio di Kalypso. A farle compagnia anche Asher Angel e Zachary Levi nei panni di Billy Batson e Shazam, che questa volta combatteranno contro la malvagia Hespera, interpretata da Helen Mirren. Henry Gayden e David F. Sandberg torneranno rispettivamente a scrivere e dirigere. L’uscita nelle sale di Shazam! 2 è prevista per il 2 giugno 2023.

Secondo The Wrap, Lucy Liu interpreterà Kalypso, figlia del dio Atlante e sorella di Hespera che sarà interpretata da Helen Mirren. Kalypso sarà una delle principali antagoniste presenti in Shazam! 2, insieme ad Hespera contro cui Shazam dovrà combattere.

Shazam!, il primo film, è uscito nel 2019 ed era basato sull’omonimo personaggio della DC Comics. Il cast del film era composto da Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer e Djimon Hounsou.

La storia seguiva la storia dell’adolescente Billy Batson (Angel) che veniva scelto dall’antico mago Shazam (Hounsou) per essere il suo nuovo campione, permettendogli di trasformarsi in un supereroe adulto (Levi) con vari superpoteri. Billy e il suo fratello adottivo Freddy Freeman (Grazer) cercano di scoprire i nuovi poteri di Billy per fermare il malvagio Dr. Thaddeus Sivana (Strong).

Anche se sia il primo capitolo che Shazam! 2 erano stati concepiti come parte della più ampia storia del DCEU, pensati per intersecarsi con personaggi di Superman di Henry Cavill e Wonder Woman di Gal Gadot, alla fine si è preferito creare una storia a parte. Black Adam e Shazam! 2 Fury of the Gods potrebbero essere l’inizio di un universo cinematografico completamente nuovo.