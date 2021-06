Shazam! Fury of the Gods: le prime foto di Zachary Levi col costume

Just Jared ha diffuso le prime foto di Zachary Levi nei panni del protagonista di Shazam! Fury of the Gods.

Assieme al teaser trailer di Shazam! Fury of the Gods sono state condivise una serie di immagini dedicate a Zachary Levi con addosso il costume del personaggio protagonista del film. Le riprese di Shazam sono attualmente in corso.

Qui sotto potete vedere le prime foto di Zachary Levi con il costume del personaggio protagonista di Shazam! Fury of the Gods trapelate grazie a Just Jared.

Shazam! Fury of the Gods sarà nuovamente diretto da David F. Sandberg e vedrà nel cast Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Marta Milans, Asher Angel, Meagan Good, Faithe Herman, Adam Brody, Helen Mirren e Lucy Liu.

l film arriverà il 2 giugno 2023, come annunciato da Warner Bros., e racconterà la nuova avventura di Billy Batson, teenager che pronunciando la parola Shazam! può trasformarsi in un supereroe dotati di grandi poteri: la saggezza di Salomone, la forza di Ercole, la resistenza di Atlante, il potere fulminante di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio. Nel primo capitolo il ragazzo usa i suoi poteri per combattere il malvagio Thaddeus Sivana (Mark Strong), che si è alleato con i temibili Sette Peccati Capitali.

