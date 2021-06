Secret Invasion: Emilia Clarke parla del suo coinvolgimento nella serie Marvel Studios

Emilia Clarke è uno dei nomi di punta, tra quelli nominati da Marvel per il cast di Secret Invasion: l'attrice ora si esprime sulla sua partecipazione.

Non si sa ancora molto del progetto Marvel Studios relativo alla serie tv Secret Invasion, ma uno dei nuovi membri del cast, Emilia Clarke, ha condiviso i suoi pensieri riguardo a questa nuova avventura.

Penso semplicemente che quel che stanno facendo in questo momento è così eccitante e figo, innovativo. Mi sembra siano la Apple di questo settore. Ed essere parte di questa famiglia è tipo “Oh mio Dio, sono nel gruppo dei ragazzi fichi ora. Fichissimo”.

Il che, detto da qualcuno che ha avuto ruoli da protagonista in Star Wars, Il Trono di Spade e Terminator, non è poco: Marvel è sempre Marvel, ovvio, ma per lei più che un salto di qualità è quasi un passaggio obbligato.

L’attrice ha poi continuato:

Onestamente, le persone che stanno facendo queste cose sono quel che mi ha spinto davvero a volerne far parte. Penso semplicemente che il cuore e le menti di tutti siano nel posto giusto, per quest’opera.

Non è stato ancora svelato quale ruolo avrà Emilia Clarke all’interno del telefilm e se sarà un personaggio ripreso dai fumetti oppure originale: gli unici ruoli confermati, al momento, sono quelli di Samuel L. Jackson come l’inossidabile Nick Fury e Ben Mendelsohn nei panni dello Skrull Talos; nel cast avremo anche Kingsley Ben-Adir e Olivia Colman.

