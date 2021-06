iPad Pro 2022: il nuovo modello avrà una scocca in vetro a la ricarica wireless

Si parla già della prossima versione dell'iPad Pro: potrà ricaricare wireless gli altri device e avrà una scocca in vetro, ma non solo. Ecco cosa sappiamo.

04—Giu—2021 / 9:49 AM

Apple lavora di già ad una nuova versione dell’iPad Pro, questa volta dotata di tecnologia per la ricarica wireless. Lo rivela un nuovo report di Bloomberg, prestigiosa agenzia stampa che in passato si è già dimostrata molto accurata nell’anticipare le mosse della mela morsicata.

Il nuovo modello dovrebbe avere una scocca in vetro, al posto di quella attuale che è in alluminio su tutta la linea di tablet di Apple.

Piccoli-grandi passi in avanti sul fronte della ricarica: dovrebbe arrivare un connettore magnetico MagSafe, come quello già visto sul nuovo iPhone 12, oltre che il supporto alla ricarica wireless: ovviamente si parla di reverse charging, ossia sarà possibile mettere un device sul retro del tablet per ricaricare quest’ultimo sfruttando la batteria dell’iPad.

Si torna a parlare anche del nuovo iPad Mini e di una versione rivista dell’iPad base da 10.2 pollici, entrambi dovrebbero arrivare entro la fine del 2021. L’iPad Mini, al netto di dimensioni analoghe al vecchio modello, dovrebbe avere cornici più sottili e quindi uno schermo con diagonale più ampia. Non sappiamo ancora, al contrario, se manterrà il Touch ID o se introdurrà la tecnologia Face ID.

