Norton 360 avrà un criptominer integrato: sarà possibile guadagnare Ethereum con l’antivirus

Chi l’ha detto che il mining di criptovalute deve essere complicato? Norton porta un criptominer all’interno della sua piattaforma per la sicurezza Norton 360: il programma sarà pre-installato di default ed è sufficiente attivarlo quando non si sta lavorando per cedere in prestito parte della propria potenza di calcolo e guadagnare qualcosa (o più realisticamente ‘qualcosina’).

L’economia delle criptovalute sta diventando una parte sempre più importante delle vite dei nostri clienti, vogliamo aiutarli permettendo il mining di criptovalute con Norton

ha detto Vincent Pilette, CEO di NortonLifeLock.

Per iniziare, Norton ha puntato su Ethereum. L’azienda ha spiegato che in futuro estenderà la scelta dei consumatori, consentendo anche il mining di altre criptovalute «affidabili». Il criptominer integrato all’interno di Norton 360 partirà in fase sperimentale, inizialmente sarà disponibile esclusivamente per un piccolo gruppo selezionato di clienti, successivamente verrà esteso anche agli altri utenti.

Le criptovalute vengono conservate su un wallet all’interno della piattaforma Cloud di Norton, ma potranno essere trasferite su altri servizi, come Coinbase — che consente agli utenti di trasferire le loro valute su wallet più sicuri.

Vogliamo concentrarci sulle criptovalute che offrono agli utenti la ricompensa più alta per la potenza del loro computer

continua Pilette. Norton è la prima azienda ad inserire un coinminer all’interno di un software dedicato al grande pubblico. Probabilmente non sarà l’ultima.