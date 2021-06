Donald Trump ha già chiuso il suo blog personale

“From the Desk of Donald J. Trump“, a metà strada tra blog e risposta ai social network, doveva essere lo strumento che avrebbe permesso all’ex Presidente degli USA di rimanere in contatto con i suoi sostenitori, nonostante il ban a vita dalla maggior parte dei social network.

Come è andata a finire? A quanto pare molto male: a distanza di poco meno di un mese lo staff di Trump ha deciso di chiudere la pagina, mettendo la parola fine all’esperimento.

Donald Trump aveva aperto il suo blog dopo che il suo staff aveva annunciato l’intenzione di creare una vera e propria piattaforma social alternativa a Facebook e Twitter. Proprio per questo motivo, almeno inizialmente, non era chiaro quali fossero le reali ambizioni di From the Desk of Donald J. Trump. Un portavoce di Trump aveva chiarito che non si trattava di un surrogato del social promesso ai suoi militanti, e che presto o tardi quest’ultimo sarebbe stato annunciato al pubblico.

Oggi l’entourage dell’ex presidente fa sapere che l’esperimento del blog è finito definitivamente, e che la pagina con i post e i video di Trump non tornerà online. I precedenti post sono stati archiviati in una diversa sezione del sito ufficiale.

Secondo NBC News, il blog di Donald Trump aveva raggiunto un pubblico di 212.000 persone. Un risultato ritenuto insoddisfacente e completamente marginale, rispetto ai numeri che faceva Trump su Facebook e Twitter.