Donald Trump sta tornando sui social: “tra due mesi fonderà la sua piattaforma”

Donald Trump sta per presentare il suo social network. «Attirerà decine di milioni di persone, cambierà per sempre le regole del gioco», ha detto il suo portavoce.

Donald Trump si prepara ad un gran ritorno sulla scena pubblica. «In due o tre mesi fonderà il suo social network», ha spiegato Howard Kurtz, già portavoce della campagna per la rielezione di Trump nel 2020.

Parliamo di quella che – così credo – sarà la novità più calda nel mondo dei social. Attrarrà decine di milioni di utenti cambiando le regole del gioco. Le persone rimarranno in attesa di vedere quello che il Presidente Trump farà, ma dovranno farlo sulla sua piattaforma personale questa volta,

ha rivelato Kurtz nel corso di un’intervista in esclusiva con Fox News.

Il portavoce non è entrato nei dettagli e si è limitato a confermare che il team di Trump sarebbe in trattativa con diversi sviluppatori, mentre in passato sarebbero arrivate proposte per creare un social da zero da diverse compagnie.

Donald Trump è stato bannato permanentemente dalla maggior parte dei social mainstream. Il provvedimento – preso tra gli altri da Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e Twitch – è arrivato dopo che il Presidente uscente non aveva condannato con chiarezza l’attacco al Campidoglio da parte di alcuni suoi simpatizzanti.

Sappiamo con certezza che Parler, il social caduto in disgrazia e finanziato dalla famiglia Mercer, aveva tentato di avvicinare Donald Trump proponendogli di creare un account in cambio di una quota di maggioranza dell’azienda. La richiesta era arrivata quando Trump era ancora in carica.