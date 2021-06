Apple TV+ arriva anche su Android TV, è finita la strategia dell’isolazionismo

Apple TV Plus sbarca su Android TV, così Cupertino cambia la sua strategia per vincere sulla concorrenza. Ma sarà sufficiente?

Alla fine Apple c’è arrivata: per rendere Apple TV Plus un servizio di successo ha bisogno di raggiungere il numero di consumatori più alto possibile, non bastano solo gli utenti Apple. Così, questa settimana l’azienda ha annunciato il debutto dell’app ufficiale di Apple TV su una pluralità di nuovi televisori con Android TV, ma non solo, l’app è arrivata finalmente anche su Nvidia Shield.

Il rollout dell’app Apple TV su Android TV è iniziato lo scorso lunedì. L’app, negli scorsi mesi, aveva già fatto il suo debutto sulle Playstation 5, oltre che sui device Roku, Fire TV e su alcuni specifici modelli di televisori Sony.

Apple TV Plus ha aperto i battenti nel 2019, in questi anni ha raggiunto circa 40 milioni di abbonati solamente negli USA. L’azienda ha esteso la sua base utenti grazie ad una campagna di abbonamenti omaggio molto aggressiva: tutt’ora è sufficiente acquistare un nuovo prodotto Apple – tra iPhone e iPad – per ottenere 12 mesi di prova gratuita.

Il costo dell’abbonamento è piuttosto contenuto, se paragonato con quello dei competitor, eppure l’offerta di Apple TV Plus non è giudicata all’altezza da una parte significativa dei consumatori: secondo un report di MoffettNathanson oltre il 30% degli abbonati non intende rinnovare il servizio alla scadenza del periodo di prova.

Apple per il momento ha scelto di privilegiare la qualità sulla quantità, alcuni dei contenuti esclusivi – come Ted Lasso e The Morning Show – sono stati acclamati dal pubblico e dalla critica, ma non hanno la popolarità di uno Stranger Things o di un The Mandalorian.

La scelta di raggiungere un numero di clienti più alto, aprendosi all’ecosistema Android TV, potrebbe però dare il via ad una nuova stagione per Apple TV Plus.