Apple TV+ a quota 40 milioni di abbonati, ma quanto incide la prova gratuita?

Nonostante Apple riveli i numeri ufficiali degli iscritti al suo servizio di streaming on-demand, Statista ha pubblicato una stima degli abbonati ad Apple TV+ piuttosto verosimile. Si parla di ben 40.000.000 di abbonati in tutto il mondo, in netta crescita rispetto al 2019. I principali competitor rimangono piuttosto distanti.

40 milioni contro i 33,6 milioni di fine 2019. Una crescita di quasi 7 milioni di abbonati in un anno. Purtroppo non è chiaro quanti di questi siano effettivamente paganti e quanti invece stiano ancora beneficiando del – generosissimo – periodo di prova da 12 mesi. Periodo di prova, lo ricordiamo, offerto con l’acquisto di alcuni dei prodotti di punta della mela morsicata – tra iPad e iPhone. Inoltre Apple ha deciso di estendere più volte la prova gratuita, scelta per cui ha ricevuto più di qualche critica. «Apple TV+ ha uno dei peggiori tassi di cancellazione del settore», aveva detto non troppo tempo fa Marc Randolph, ex CEO di Netflix.

Per contestualizzare questo numero, vi basti sapere che Disney+ ha raggiunto quota 100 milioni di abbonati, mentre Netflix è già al largo con oltre 200 milioni di iscritti.

Ma ad Apple sembra andare bene così. Recentemente Tim Cook ha spiegato di non essere molto interessato ad inseguire gli altri nella gara agli ultimi abbonati. «La priorità è fornire contenuti di alta qualità e lavorare con i migliori talenti dell’industria», aveva detto solamente due settimane fa.