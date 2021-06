Volvo lavora ad un SUV elettrico compatto, arriva nel 2023

Volvo punta su un SUV compatto per il suo futuro, sarà completamente elettrico. Il CEO: "non abbiamo bisogno di berline e station wagon, il mercato vuole altro".

Volvo continua la sua scommessa sull’elettrico. Il produttore svedese sta lavorando ad un nuovo EV, un SUV compatto alimentato completamente a batterie. Basta guardarsi attorno per notare come sia uno dei segmenti di maggiore interesse per i produttori.

Volvo oggi nel suo catalogo ha i suoi XC40 Recharge e C40 Recharge, entrambi SUV. Il nuovo veicolo potrebbe chiamarsi XC20 o XC30. Il CEO di Hakan Samuelsson spiegando la direzione del brand ha detto senza mezzi termini che in futuro «avremo bisogno di meno varianti di berline e station wagon». Insomma, i consumatori vogliono SUV moderni e compatti, con una versatilità che li renda adatti anche agli spazi urbani.

Nulla da obiettare, ma non si può nemmeno ignorare come le classifiche di molti Paesi – Italia inclusa – siano dominate ancora da molte segmento A. Non è un caso che Tesla, per potenziare ulteriormente le sue vendite in Europa, stia proprio valutando di produrre una citycar dal gusto europeo.

Volvo vuole portare le vendite di EV al 50% del totale entro la fine del 2025. Significa che una Volvo su due sarà alimentata a batterie. Nel 2030 il brand vuole avere in catalogo esclusivamente auto elettriche.

Nel frattempo l’elettrico fa gola anche ai produttori più atipici, proprio in questi giorni si è tornato a parlare della prima Rolls-Royce elettrica, probabilmente si chiamerà Silent Shadow.