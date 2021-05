Rolls-Royce: la prima auto elettrica si chiamerà Silent Shadow

La prima auto elettrica di Rolls-Royce si chiamerà Silent Shadow, ovviamente offrirà lo stesso lusso a cui sono abituati i clienti del brand. Il marchio è stato ufficialmente depositato dalla divisione BMW AG, ma si tratta in realtà di un ritorno al passato, dato che riprende il nome della vettura Silver Shadow, venduta tra il 1965 e il 1980.

Rolls-Royce conferma di star lavorando alla prima elettrica della sua storia, ma non si sbilancia sugli altri dettagli: «È ancora un segreto, posso dirvi che (l’auto menzionata dal trademark) sarà ovviamente una nuova Rolls-Royce, potete esserne sicuri», ha spiegato il CEO della compagnia Torsten Mueller-Oetvoes, parlando della possibile data d’uscita dell’auto.

Per coppia motrice, assenza di rumore e progresso tecnologico, l’elettrificazione si sposa perfettamente con il brand e la storia di Rolls-Royce. Non siamo conosciuti per i nostri motori ruggenti o chiassosi, e questo ovviamente ci aiuta molto

continua il dirigente.

Un rumor dell’anno scorso, ad ogni modo, ci scoraggia a peccare di troppo ottimismo. Potrebbero volerci ancora molti anni prima di vedere la prima auto elettrica di Rolls-Royce. Forse bisognerà aspettare 10 anni. In passato Torsten Mueller aveva anche detto di voler fare un passaggio diretto, senza tappe intermedie. Un modo per dire che il primo EV dell’azienda non sarà preceduto da un’ibrida plug-in.

Ma mai dire mai, Rolls-Royce in questo momento sta ancora definendo la sua strategia. Nulla esclude che la prima auto elettrica possa arrivare in anticipo sulle aspettative del pubblico, né che nel frattempo non ci possano essere altre sorprese. In copertina la Rolls-Royce Wraith in edizione ‘Kryptos’, dedicata agli appassionati di criptovalute e crittografia.