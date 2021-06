Apple iPad: addio LCD, OLED su tutti i tablet già nel 2022

Dopo la transizione verso la tecnologia Mini-LED del nuovo iPad Pro da 12,9 pollici, Apple finalmente potrebbe essere pronta a portare su standard più alti tutta la sua linea di iPad. O, quantomeno, gli iPad Air. Secondo una nuova indiscrezione, a partire dal 2022 la maggior parte degli iPad avranno uno schermo OLED.

Apple fino ad oggi ha sempre puntato sugli schermi LCD, scelta adottata per tutti gli altri prodotti, dagli iPhone agli Apple Watch. Un dogma che in parte è già venuto a meno, dato che i nuovi iPhone 12 montano un Super Retina XDR, che è il modo in cui Apple chiama il suo schermo OLED.

Secondo ETnews, i prossimi iPad dovrebbero poter contare sui pannelli OLED di LG e Samsung, esattamente come il nuovo iPhone 12.

La scelta di uno schermo OLED sembra perfettamente naturale, da una parte Apple non può continuare ad ignorare il fatto che molti tablet della concorrenza offrono questa tecnologia, dall’altra portare la tecnologia Mini-LED su tutta la linea degli iPad non è praticabile: i benefici in termini di contrasto sono simili, il problema del burn-in è assente, ma in compenso i costi di produzione sarebbero troppo elevati per giustificarla su dei prodotti di fascia media (almeno per gli standard di Apple).

Schermi OLED sui tablet, un azzardo? Secondo Slashgear va fatta una considerazione: gli utenti che hanno scelto un iPad o iPad Air tendono ad usare il loro tablet in modo più discontinuo di quelli che hanno acquistato un iPad Pro, e che probabilmente lo usano su base quotidiana per lavoro. Insomma, il rischio del burn-in dovrebbe essere piuttosto contenuto.