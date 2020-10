iPhone 12: quanto costa sostituire lo schermo OLED fuori garanzia?

Il nuovo iPhone 12 introduce il vetro in ceramic shield oltre che il nuovo pannello Super Retina XDR. La domanda scatta in automatico: quanto costerà la sostituzione dello schermo rispetto a quanto visto con l’iPhone 11? Apple ha già la risposta.

La nuova gamma di iPhone 12 introduce una serie di importanti novità sotto il fronte dello schermo. Tanto per iniziare i nuovi device utilizzano un materiale chiamato Ceramic Shield: Apple sostiene che renda gli iPhone fino a quattro volte più resistenti in caso di caduta.

La seconda importante novità è che la nuova generazione vede finalmente il debutto della tecnologia OLED, che Apple chiama Super Retina XDR .

Sarebbe stato dunque più che lecito aspettarsi un importante rincaro sotto il profilo dei costi di riparazione e sostituzione schermo fuori garanzia. Sarebbe, ma di fatto nel caso dell’iPhone 12 Pro così non è stato: Apple questa volta ci stupisce in positivo, mantenendo invariato il prezzo rispetto alla scorsa generazione. Sostituire lo schermo costerà 279$, proprio come per l’iPhone 11 Pro.

Storia leggermente diversa per l’iPhone 12 ‘base’, dove il costo di riparazione fuori garanzia cresce di 80$: nonostante le diverse dimensioni, il costo da sostenere è sempre di 279$.

Per l’Italia, la sostituzione schermo costerà 311,20€ sia sull’iPhone 12 che sull’iPhone 12 Pro.

Rimane il gap tra iPhone 12 e iPhone 11, mentre anche per il tariffario italiano non ci sono differenze tra iPhone 12 Pro e iPhone 11 Pro.

Non si conoscono ancora, al contrario, i prezzi di riparazione dell’iPhone 12 Mini e dell’iPhone 12 Pro Max.

Quanto alla generica categoria degli “altri danni” fuori garanzia, l’operazione di riparazione e sostituzione può raggiungere i 591.20 euro per il modello Pro, e i 477,20 euro per l’iPhone 12.