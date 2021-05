Rocky IV Director’s Cut: Sylvester Stallone condivide il primo poster

Se si parla di film iconici degli anni ’80, è impossibile non citare Rocky IV: il mito di Rocky raggiunge probabilmente l’apice nella pellicola del 1986, motivo per cui Sylvester Stallone ha alacremente lavorato a una versione celebrativa del film, di cui ora ci mostra il primo poster ufficiale.

ROCKY VS DRAGO !!! Arriverà abbastanza presto. La première si terrà a Philadelphia, che è una gran bella cosa! Recita il post su Instagram

Questa nuova versione, denominata anche Rocky Vs Drago – The Ultimate Director’s Cut, vedrà non solo un nuovo mixaggio audio e una ripulitura dei master, ma sarà caratterizzata da un montaggio completamente inedito, che dovrebbe far risaltare ancor di più le parti epiche, eliminando alcuni elementi troppo frivoli, come la presenza del robottino SICO.

Ad aprile, Sly aveva rilasciato due aggiornamenti, uno dalla sala di montaggio, l’altro per annunciare anche l’arrivo di un documentario dedicato al film.

Nel cast del film, lo ricordiamo, oltre a Sylvester Stallone vi erano Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Brigitte Nielsen e Dolph Lundgren, immortale nella sua interpretazione di Ivan Drago.

