The Last of Us: Merle Dandridge sarà Marlene

Merle Dandridge sarà Marlene nella serie TV realizzata da HBO dedicata al videogioco The Last of Us.

HBO ha trovato l’attrice che interpreterà Marlene nella serie TV dedicata a The Last of Us: stiamo parlando di Merle Dandridge. Si tratta della stessa attrice che si è prestata per interpretare il personaggio in tutti e due i videogiochi della saga.

Nel gioco il character di Marlene è il capo delle luci (le Fireflies), il gruppo di resistenza che si è formato dopo la nascita della pandemia da zombie. Si tratta di un personaggio chiave, considerando che è lei a mettere in contatto Joel con la protagonista Ellie.

La Dandridge è la prima attrice presente già nel videogioco che prende parte anche alla serie televisiva dedicata a The Last of Us. Il cast dei protagonisti della serie TV, fino ad ora, era formato da Pedro Pacal, Bella Ramsey e Gabriel Luna.

La serie realizzata da HBO adatterà il popolarissimo videogioco di Sony Playstation, e sarà sviluppata dal creatore di Chernobyl, Craig Mazin, e da Neil Druckmann. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog realizzeranno la serie TV, tratta dal videogioco di Naughty Dog per PlayStation.

I due registi che realizzeranno gli episodi sono Jasmila Žbanić e Ali Abbasi.