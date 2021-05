Black Panther: nella serie TV ci sarà anche la Okoye di Danai Gurira

Oltre al sequel di Black Panther è in sviluppo anche una serie TV spin-off che verrà distribuita su Disney+, e secondo le ultime notizie nel telefilm ci sarà anche la Okoye di Danai Gurira. A produrre il progetto sarà Ryan Coogler, già regista del primo film su Black Panther.

La notizia è stata comunicata nell’articolo di approfondimento del The Hollywood Reporter in cui venivano elencati i 100 migliori avvocati di Hollywood, e Jamie Mandelbaum sarebbe il legale che ha strappato per la stessa Danai Gurira un accordo per farla entrare a far parte del cast della serie TV spin-off su Black Panther.

Non sono state comunicate altre notizie dedicate al progetto, a parte il fatto che, ovviamente, la serie TV si svolgerà proprio nelle terre del Wakanda. Oltre a questo progetto è in sviluppo il film sequel di Black Panther, che sarà intitolato Wakanda Forever, e che non avrà più come protagonista Chadwick Boseman.

Il film sarà diretto ancora una volta da Ryan Coogler, anche autore della sceneggiatura, e porterà lo spettatore a conoscere ancora di più la nazione del Wakanda e tutti i personaggi introdotti in Black Panther. Il cast vede il ritorno di Lupita Nyong’o (Nakia), Letitia Wright (Shuri), Daniel Kaluuya (W’Kabi), Danai Gurira (Okoye) e Winston Duke (M’Baku).