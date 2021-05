OnePlus Nord 2: l’azienda annuncia un evento per questa estate

OnePlus annuncia un evento di presentazione per il 10 giugno: due annunci in arrivo, non solo il OnePlus Nord 2, ma anche il OnePlus Nord 5G CE?

Non ci sono dubbi, gli ingranaggi del neonato brand OnePlus Nord si stanno muovendo freneticamente. L’azienda cinese si prepara ad un altro grande annuncio per la sua famiglia di prodotti entry-level e di fascia media. L’account ufficiale di OnePlus India annuncia un evento per quest’estate.

Non si tratta del OnePlus Nord 2, il successore dello smartphone di fascia media debuttato in Italia a luglio del 2020. Successore – per la cronaca – che sappiamo con una discreta certezza essere in cantiere ed in dirittura d’arrivo. Proprio ieri riportavamo la notizia di come l’azienda ‘per sbaglio’ avesse anticipato la presentazione del device, menzionandolo all’interno della pagina dedicata ad una promozione. Promozione che scadrà il 30 settembre, motivo per cui sappiamo che la presentazione del OnePlus Nord dovrà per forza di cose avvenire prima di quella data.

L’account Twitter di OnePlus India ha pubblicato un annuncio che rimanda ad una pagina Amazon. Pagina di un prodotto chiamato OnePlus Nord 5G CE, successore dell’entry-level OnePlus N10, uno smartphone che si inserisce all’interno della fascia di prezzo dei 200€ (contro gli oltre 300 del OnePlus Nord).

Le informazioni sono ancora poche, ma sembra che molto probabilmente questa estate OnePlus si prepari a due annunci, rivelando la prossima generazione di smartphone brandizzati Nord. Visto il successo dei device attualmente in commercio, noi non vediamo l’ora di sapere cosa bolle in pentola.