OnePlus Nord 2: il debutto è molto vicino, il nome compare sul sito ufficiale

Il debutto del OnePlus Nord 2 potrebbe essere molto vicino. L’azienda ‘per errore’ menziona il device sul suo sito ufficiale. Cosa c’è da aspettarsi dalla seconda generazione del super acclamato smartphone 5G da meno di 400 euro?

L’anno scorso OnePlus ha presentato la sua nuova linea di smartphone di fascia media ed entry-level. Il popolare OnePlus Nord si è confermato negli ultimi mesi uno smartphone eccellente, con una ricca dotazione da primo della classe nonostante un prezzo da fascia media. Il device ha segnato il ritorno di OnePlus ad una filosofia che non si vedeva da molto tempo: prezzi imbattili per prestazioni incredibili.

Il OnePlus Nord non solo dalla sua ha un modem 5G e uno schermo AMOLED da 6,44 pollici con refresh rate da 90Hz, ma anche alcune chicche non scontate in questa fascia del mercato, come il lettore d’impronte integrato nello schermo. Il SoC è il Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G. Al lancio costava 399€, mentre scriviamo questa news lo trovate molto facilmente a meno di 330 euro.

Il OnePlus Nord 2 compare all’interno di una lista di device il cui acquisto darà il diritto di partecipare ad un’interessante promozione: si ottiene in regalo una Google Stadia Premiere Edition. La promozione specifica che potranno aderire alla promozione solamente gli acquisti effettuati non oltre il 30 settembre.

Da qui ci arrivano due informazioni: 1) il OnePlus Nord 2 esiste e verrà messo in commercio preso 2) la finestra temporale del lancio, per forza di cose, non può essere oltre il 30 settembre. Per quel che ne sappiamo, la presentazione potrebbe arrivare già tra giugno o luglio.

Non resta che aspettare ulteriori informazioni da OnePlus.