Sony Playstation: “vogliamo raggiungere 1 miliardo di videogiocatori”, PS Now sarà fondamentale

Sony Playstation si è data l’ambizioso obiettivo di raggiungere 1 miliardo di utenti in tutto il mondo, attraverso le sue console – certo -, ma anche potenziando le sue piattaforme di intrattenimento, come Playstation Now e i servizi di cloud gaming.

«Vogliamo riempire il mondo di emozioni, grazie al potere della creatività e della tecnologia», sono queste le parole del CEO di Sony, Kenichiro Yoshida. L’azienda oggi può contare su una community di circa 160 milioni di persone, la strada verso il miliardo è ancora lunga.

Le dichiarazioni del N.1 di Sony aprono le porte ad una piccola rivoluzione anche in casa Sony, con un obiettivo che va oltre al numero di console vendute e abbraccia più intimamente il concetto di community trasversale, fatta di servizi e piattaforme digitali in grado di raggiungere ogni tipo di utente. Vale la pena di ricordare, del resto, che PS Now oggi permette di giocare in streaming ad oltre 700 titoli anche da PC. Il catalogo include anche alcune importanti ed apprezzate esclusive di Sony Playstation.

Parlando agli azionisti, Yoshida ha fatto intendere che un ruolo chiave verrà giocato dal PlayStation Network, dato che è una delle più grandi piattaforme per raggiungere (e vendere) direttamente al consumatore.

Negli uffici di Redmond più di qualche dirigente deve aver sentito un fischio nelle orecchie, dato che è chiaramente una sfida ad Xbox Gamepass e XCloud. Sony vuole spendere oltre 150 milioni di euro per potenziare la sua offerta.

A questo si aggiunge il rinnovato sforzo sul fronte della realtà virtuale, con una nuova versione per PlayStation 5 del PS VR in arrivo.