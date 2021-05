The White House Plumbers: Woody Harrelson e Justin Theroux nella prima foto ufficiale

Woody Harrelson e Justin Theroux sono ritratti in posa nel primo scatto ufficiale dalla miniserie HBO, The White House Plumbers, che racconta la sua versione di uno degli scandali politici più grandi della storia americana: il Watergate.

Justin Theroux veste i panni di G. Gordon Liddy, mentre Woody Harrelson è E. Howard Hunt: i due sono stati tra i principali motori dell’inchiesta che ha travolto il presidente degli USA Nixon nel 1972.

La serie, che vede nel cast anche Domhnall Gleeson come John Dean e Lena Headey nelle vesti di Dorothy Hunt, sarà divisa in cinque parti, con una sceneggiatura tratta in parte da atti pubblici e in parte sul libro inchiesta Integrity.

Non abbiamo ancora una data d’uscita per la serie, che vede peraltro Woody Harrelson e Justin Theroux anche in veste di produttori.

Leggi anche: