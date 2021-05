OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Edition: il teaser rivela l’edizione limitata

Il OnePlus Watch sta per ricevere un’interessante edizione Cyberpunk 2077, dedicata agli amanti dell’iconico (ma imperfetto) gdr di CD Projekt RED. L’accessorio segna il proseguo della collaborazione trai due brand, dopo l’accattivante OnePlus 8T Cyberpunk 2077, che purtroppo è rimasto un’esclusiva del mercato cinese.

Il OnePlus Watch è il primo wearable della popolare azienda cinese di Pete Lau. È stato presentato solamente lo scorso marzo ed è disponibile in tre colori, incluso l’elegantissimo Cobalt in edizione limitata.

Le prime recensioni hanno accolto lo smartwatch con toni piuttosto freddi, parlando di un prodotto sicuramente sufficiente ma decisamente sotto gli alti standard del brand. Insomma, compitino fatto ma poco di più.

Rimane una scelta più che valida per chi ha già uno smartphone OnePlus che vuole abbinare ad ogni costo ad un altro device dell’azienda. Aggiungiamo noi: rimane anche uno smartwatch dal look classico e non troppo vistoso – trattandosi di un accessorio di moda, anche questo è importante.

L’edizione Cyberpunk 2077 va ulteriormente a completare l’offerta di OnePlus, offrendo un tocco decisamente più ‘geek’ al OnePlus Watch.

Per il momento l’azienda si è limitata a condividere un breve teaser che anticipa alcuni degli elementi caratteristici di questa versione, a partire dalla presenza di un inedito quadrante esclusivo. Purtroppo non sappiamo molto altro. Soprattutto: non abbiamo idea se arriverà o meno in Italia. Visti i precedenti, esiste il forte rischio che anche questo rimanga un’esclusiva per la Cina.