Cyberpunk 2077 X OnePlus 8T: lo smartphone si mostra in un video unboxing

OnePlus ha annunciato una splendida edizione limitata del OnePlus 8T in collaborazione con Cyberpunk 2077, l’atteso videogioco di CD Projekt Red. Un video unboxing ce lo mostra in ogni dettaglio.

Ebbene sì, è stato presentato uno smartphone in edizione Cyberpunk 2077, si tratta del nuovo OnePlus 8T di cui abbiamo scritto qua. Le collab tra Cyberpunk 2077 e le principali aziende del tech e del gaming sembrano destinate a non finire mai.

Lo smartphone presenta una scocca impreziosita da alcune serigrafie e da una texture esclusive di questo modello in edizione da collezione. Non manca nemmeno uno sfondo animato esclusivo; inoltre all’interno della confezione di questo incredibile OnePlus 8T Cyberpunk 2077, anche questa, non serve nemmeno dirlo, dotata di grafiche dedicate al videogioco, troviamo anche alcuni gadget omaggio.

Se avete già tirato fuori la carta di credito, purtroppo abbiamo una brutta notizia da darvi: sembra che questa edizione limitata sia un’esclusiva del mercato cinese, dove il OnePlus 8T Cyberpunk 2077 viene venduto ad un prezzo di 3.999 renminbi, ossia poco più di 500€.

Il cuore tecnologico di questo OnePlus 8T non varia rispetto a quanto già visto sul modello in edizione liscia: parliamo di uno smartphone con 5G, refresh rate da 120Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 865 e 12GB di Ram.