OnePlus 8T ufficiale: 120HZ e 5G a meno di 600€

Con un evento virtuale in diretta mondiale, OnePlus ha presentato il nuovo OnePlus 8T, smartphone di fascia medio-alta che punta sul suo refresh rate da 120Hz per conquistare i consumatori più esigenti.

Ufficiale il nuovo OnePlus 8T, terzo pilastro dell’offerta di fascia premium, e quindi alternativa alla nuova linea Nord, di OnePlus. Il nuovo smartphone si affianca ai precedenti OnePlus 8 e 8 Pro.

Il OnePlus 8T punta a conquistare il pubblico sfoggiando uno schermo decisamente interessante, anche per gli (alti) standard dell’attuale fascia medio-alta del mercato. Il pannello è un Fluid AMOLED con refresh rate da 120Hz. La maggiore reattività arriva al costo di alcuni compromessi, a partire dalla risoluzione ferma al FHD+ (2400×1080 px contro i 3168×1440 px del OnePlus 8 Pro). Altro punto di forza è la presenza del modem 5G.

Guardate la nostra recensione in due minuti:

È stato presentato oggi, ma lo abbiamo in prova da una decina di giorni: ecco la recensione di OnePlus 8T di Itomi… in due minuti. Gepostet von Lega Nerd am Mittwoch, 14. Oktober 2020

Il cuore del nuovo smartphone è uno Snapdragon 865 della Qualcomm. Sotto la scocca troviamo anche 12 diversi sensori per monitorare costantemente la temperatura del OnePlus 8T. Questo per garantire la massima sicurezza anche quando si decide di ricaricare la batteria da 4.500mAh usando un caricabatteria da 65W e sfruttando quindi l’alimentatore Warp Charge 65.

Il OnePlus 8T sarà disponibili in due diversi tagli di memoria/storage: il primo da 8/128GB e il secondo da 12/256GB. Il modulo fotografico principale dispone di ben quattro fotocamere, con la principale da 48MP con OIS affiancata da un grandangolare da 16MP, una macro da 5MP e una monocromatica da 2MP.

Sul fronte troviamo invece una selfie cam da 16MP dotata di stabilizzatore elettronico.

Il OnePlus 8T è disponibile nelle colorazioni Luna Silver e Aquamarine Green. In Italia si parte da 599€ per il modello con 8GB di Ram e da 699€ per quello da 12GB. Si possono entrambi già ordinare su Amazon.