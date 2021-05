Injustice: in lavorazione un film d’animazione per DC Comics

Warner Bros Entertainment sta sviluppando un film d’animazione dedicato a Injustice, il videogioco di combattimento targato DC Comics che uscì nel 2013 attirando l’attenzione di tutti gli appassionati di supereroi, e non solo.

Un primo sguardo al film d’animazione potrà essere dato subito dopo l’uscita di Batman: Il Lungo Halloween – Parte 2, altro lungometraggio animato DC Comics molto atteso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul progetto.

In Injustice i personaggi DC Comics si ritrovano all’interno di una timeline alternativa, molto più oscura del solito. La storia parte da quando Joker uccide Lois Lane ed il figlio di Superman, attraverso lo stesso Uomo d’Acciaio. Tutto ciò porterà Superman a diventare un personaggio cattivo e megalomane.

Mentre in Injustice 2 la storia continua portando eroi e supercattivi a combattere contro Brainiac. Nel franchise sono presenti anche personaggi come Green Arrow, Black Canary, Harley Quinn, Poison Ivy, The Flash e Shazam.

Ad oggi non si sa ancora quando uscirà il film animato dedicato a Injustice, di certo c’è che gli appassionati non vedono l’ora di poter trovare sul piccolo schermo anche un nuovo adattamento di una delle storie più intriganti degli ultimi tempi legate al mondo DC Comics.