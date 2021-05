Valley of the Gods: trailer e foto del thriller di Lech Majewski con John Malkovich

L'uomo più ricco sulla terra, un giovane scrittore in crisi e un'ancestrale leggenda navajo sono al centro di Valley of the Gods, nuovo thriller con John Malkovich.

Si presenta decisamente intrigante Valley of the Gods, il nuovo film del regista polacco Lech Majewski: un thriller misterioso e inquietante, con protagonisti il due volte candidato agli Oscar John Malkovich e Josh Hartnett. Vi presentiamo oggi il trailer e le foto ufficiali della pellicola.

Valley of the Gods arriverà il prossimo 3 giugno al cinema con CG Entertainment (che ha anche co-prodotto la pellicola): l’opera ha vinto il premio come miglior film all’International Uranium Film Festival Berlin 2020, ha ottenuto lo Special Award al Los Angeles Polish Film Festival 2019 ed è stato selezionato in competizione al 53° Sitges Film Festival 2020.

Il pluripremiato Majewski consolida così il suo sodalizio con CG Entertainment, iniziato nel 2011 quando il distributore portò in sala le precedenti opere del cineasta polacco: Il giardino delle delizie, I colori della passione e Onirica.

Anche in Valley of the Gods è importante la riflessione sull’arte e la vita del suo autore, ma sembra concretizzarsi anche in un film appassionante da vivere e con un cast di tutto rispetto, che comprende anche Bérénice Marlohe e Keir Dullea.

Questa la sinossi ufficiale:

Wes Tauros (John Malkovich), l’uomo più ricco sulla terra e collezionista di arte, vive nascosto dal mondo in un misterioso palazzo, conservando un segreto che lo tormenta. John Ecas (Josh Hartnett), dopo una separazione traumatica dalla moglie, inizia a scrivere la biografia di Tauros e accetta un invito nella sua magione. La società del magnate, che estrae uranio, ha deciso di scavare anche nella Valle degli Dei, violando una terra sacra: secondo un’antica leggenda Navajo tra le rocce della Valle sono rinchiusi gli spiriti di antiche divinità.