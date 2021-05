The Wonder Years: il teaser trailer della serie reboot

ABC ha diffuso il teaser trailer di The Wonder Years, la serie TV revival dello show anni Novanta.

La sitcom The Wonder Years ritorna con un revival realizzato da ABC, che ha appena mostrato un teaser dedicato, con Don Cheadle nelle vesti di narratore. Nel teaser viene trasmessa l’energia positiva di The Wonder Years e degli anni sessanta.

Qui sotto potete vedere il teaser di The Wonder Years.

Nel filmato vediamo, tra le altre cose, Elisha “EJ” Williams, che va in sella alla bici, intento a giocare a baseball, ed in imbarazzo quando una ragazza lo guarda a scuola. Lo show originale è durato per sei stagioni, dal 1988 al 1993, mentre quello attuale si concentrerà sulle vicende di vita di una famiglia di afroamericani.

Il protagonista della storia sarà Dean, descritto come un ragazzino di 12 anni curioso e speranzoso, che sta raggiungendo la maggiore età in un momento turbolento. È il 1968 a Montgomery, in Alabama, e Dean sta cercando di capire quale sia il suo posto in famiglia e nel mondo in generale. Anche se si mostra un po’ insicuro, imbarazzante e impacciato, è determinato a lasciare il segno nel mondo che lo circonda.

Il revival di The Wonder Years era stato annunciato come un progetto in fase di sviluppo a luglio. La serie è prodotta dallo scrittore e produttore esecutivo Saladin Patterson, insieme a Lee Daniels e Marc Velez con la loro Lee Daniels Entertainment. I due sono anche produttori esecutivi della serie tv The Wonder Years, di cui Elisha Williams è protagonista.

Nella serie ci saranno anche Dulé Hill, Laura Kariuki, e Saycon Sengbloh, che si uniranno a Elisha Williams, mentre Fred Savage sarà il produttore esecutivo.

La serie arriverà prossimamente su ABC.