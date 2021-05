Facebook, molla il N.1 della realtà virtuale Hugo Barra

Defezione in casa Facebook, molla il VP del dipartimento realtà virtuale e aumentata Hugo Barra. «Oggi è il mio ultimo giorno all’interno di Facebook Reality Labs», ha scritto ieri in un post pubblicato sui social. «In questi 4 anni ho lavorato ad alcuni dei progetti più impegnativi e interessanti che abbia incontrato in tutta la mia carriera, lavorando affianco ad alcune delle più brillanti e gentili persone che abbia mai conosciuto».

Per Barra inizia una nuova missione nel campo della tecnologia a servizio della Salute. «Credo che la società sia ancora equipaggiata male, servono più strumenti per aiutarci a comprendere veramente la nostra salute e prendere il controllo della qualità della nostra vita».

Mark Zuckerberg ha ringraziato personalmente Barra per il suo lavoro all’interno di Facebook. «Ho imparato moltissimo lavorando con te, non vedo l’ora di vedere cosa sarai in grado di costruire in futuro», ha detto.

Hugo Barra, prima di iniziare a lavorare per Facebook nel 2017, era stato il VP del product management di Google, ancora prima era stato a lungo dirigente di Xiaomi. Barra lascia Facebook prima del debutto del primo paio di occhiali in realtà virtuale di Facebook, realizzati in collaborazione con Ray-Ban.