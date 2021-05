300: Zack Snyder ha scritto il terzo film, ma non si farà

Zack Snyder ha approfittato della pandemia per scrivere il terzo film della sua saga più amata: quella di 300. Il regista ha dichiarato che si tratta di un lungometraggio dai toni piuttosto diversi rispetto a quelli dei capitoli precedenti, un qualcosa di improntato maggiormente sull’amore, e proprio questo, forse, ha portato la Warner Bros a rifiutarlo.

Ecco cosa ha detto Zack Snyder sul terzo film dedicato a 300:

Avevo un accordo con la Warner durante la pandemia, e dovevo scrivere quello che doveva essere il terzo capitolo di 300. Ma quando mi sono messo a scrivere è venuta fuori una storia diversa, un qualcosa dedicato ad Alessandro Magno e sulla sua relazione con con Efestione. E non andava bene come terzo film. Il titolo era Blood and Ashes, vorrei realizzarlo ma la Warner Bros ha detto di no. Sapete, non sono miei grandi fan.