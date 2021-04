RestoreTheSnyderVerse: la campagna arriva negli studi Warner Bros.

Bisogna riconoscerlo, i fan di Zack Snyder sono instancabili. Dopo la campagna social #ReleaseTheSnyderCut, che ha permesso al regista di realizzare la sua versione del cinecomic, è iniziata quella che chiede a Warner Bros. di rimettere in piedi l’universo cinematografico DC ideato dal cineasta. Da quando lo scorso 18 marzo è arrivato Zack Snyder’s Justice League è partita la campagna social #RestoreTheSnyderVerse.

Al momento non sembra che il nuovo movimento stia dando i suoi frutti, anche perché lo stesso Snyder ha ammesso che Warner non ha la minima intenzione di lavorare nuovamente con lui, ma di sicuro i fan non si danno per vinti. Recentemente negli studios della casa cinematografica è stata avvistato un furgone su cui è ben visibile l’hashtag #RestoreTheSnyderVerse.

Inoltre, come fa notare il sito di BadeTaste.it, su Twitter non mancano i post di utenti che rivelano come la campagna social sia arrivata anche in cielo. Di seguito riproponiamo i tweet:

Un movimento quello che richiede che la visione cinematografica dei cinecomic DC ideato da Zack Snyder venga ristabilito che ha visto anche l’adesione dell’attore Joe Manganiello, interprete di Deathstroke.