RestoreTheSnyderVerse: anche Joe Manganiello si unisce

L’hashtag #RestoreTheSnyderVerse, che sta cercando di portare il popolo del web a spingere la Warner Bros a proseguire il percorso narrativo DC Comics di Zack Snyder, ha trovato un nuovo importante supporter: stiamo parlando di Joe Manganiello.

L’attore ha pubblicato un post con l’hashtag, inserendo un’immagine del suo Deathstroke. Ovviamente la voglia di raccontare la storia del suo personaggio è tanta. Questo è il post di Twitter con Manganiello che supporta l’hashtag #Restorethesnyderverse.

Di recente anche Kevin Smith si è schierato dalla parte di coloro che vogliono che prosegua lo SnyderVerse. Ecco le sue parole:

Sono per questa cosa, soprattutto se fatta su HBO Max. Fate fare la Ayer Cut di Suicide Squad, e date a Zack Snyder un po’ di soldi per fare qualcosa. Questo sarebbe l’ideale, e non disinscrivetevi da HBO Max, perché se HBO capisce che siete lì per questo (intende la Snyder Cut ndr) allora è possibile che ve ne darà di più.

Ora come ora, da quello che risulta leggendo le interviste, sembra che stiano chiudendo la porta ad un proseguimento, ma, se fossi in voi, continuerei ad insistere, dicendo ‘continuate lo SnyderVerse’ perché ha funzionato una volta.