WarnerMedia e Discovery si fondono: nasce un nuovo colosso

WarnerMedia e Discovery hanno deciso di fondersi, facendo nascere una nuova compagnia capace di mettersi in competizione con colossi dello streaming come Netflix, per un qualcosa di secondo solo a Disney. Il CEO di David Zaslav ha fatto emergere tutto questo durante una conferenza stampa virtuale. La spesa complessiva per creare nuovi contenuti ammonterebbe a 20 miliardi, ancora più di Netflix (che ne ha spesi 17 nell’ultimo anno). AT&T ha annunciato l’accordo che è pari a 43 miliardi di spese.

HBO Max e Discovery+ sarebbero tra le piattaforme che entrerebbero a far parte di questo accordo tra WarnerMedia e Discovery, e dentro, ovviamente, sarebbe inclusa anche Warner Bros Pictures. Tra i network televisivi inclusi ci sarebbero anche CNN, Discovery Channel, the Food Network, HGTV, OWN, HBO, CNN, TLC, SCI, Animal Planet, Cartoon Network (incluso Adult Swim), HLN, Cinemax, Turner Sports, Magnolia Network, Investigative Discovery, Eurosport, TBS e TNT.

E chiaramente nell’accordo sarebbe inclusa anche DC Entertainment, la compagnia che sta dietro ad i contenuti DC Comics.

Il CEO di AT&T John Stankey ha dichiarato a riguardo:

Questo accordo unisce due leader nel settore dell’intrattenimento per creare contenuti che supporteranno la crescita di HBO Max, e che abbiano l’impronta di Discovery […] è entusiasmante creare un qualcosa che combini due brand storici.

Insomma, si tratta di un grande passo che cambierà molto all’interno dell’ambiente dell’intrattenimento.