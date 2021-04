Warner Bros. ritornerà alle tradizionali uscite in sala nel 2022

La Warner Bros. intende tornare alle tradizionali uscite in sala nel 2022, e, tra i film più attesi del prossimo anno c'è The Batman di Matt Reeves.

Mentre per questo 2021 la Warner Bros procederà con una distribuzione ibrida, fatta di uscite nelle sale cinematografiche ed in streaming, nel 2022 le cose cambieranno, e la casa di produzione sembra essere intenzionata a ritornare al tradizionale modello di distribuzione.

Intervistato a Recode il CEO Jason Kilar ha dichiarato che dal prossimo anno i film verranno prima proposti in sala, e solo successivamente su HBO Max. Ecco le sue parole:

Credo che sia giusto poter dire che film come i lungometraggi DC Comics andranno distribuiti direttamente ed in maniera esclusiva al cinema.

Su tutti il 2022 porterà all’uscita di The Batman, lungometraggio attesissimo dagli appassionati di cinemacomics, e non solo. La situazione pandemica grazie alla vaccinazione dovrebbe stabilizzarsi nei prossimi mesi, e perciò le case di distribuzione stanno già preparando il ritorno effettivo in sala.

Negli Stati Uniti i cinema hanno già riaperto, e sia a Los Angeles che a New York si pensa ad una distribuzione dei lungometraggi nelle sale cinematografiche che potrebbe portare ad un semi ritorno alla normalità già questa primavera.

I distributori di Spiral (nuovo capitolo del franchise di Saw), ad esempio, hanno auspicato che il film horror in uscita a metà maggio possa aprire la stagione del ritorno in sala nel modo migliore.