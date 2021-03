The Batman: le riprese del film sono ufficialmente concluse

Le riprese di The Batman di Matt Reeves sono ufficialmente terminate. Scritto e diretto da Reeves, The Batman vede Robert Pattinson entrare nel ruolo principale con una nuova e grintosa interpretazione. The Batman si concentra sull’aspetto da detective di Bruce Wayne / Batman mentre cerca di risolvere una serie di raccapriccianti omicidi a Gotham City affrontando nemici familiari. Il film è pieno di personaggi iconici di Batman, tra cui L’Enigmista (Paul Dano), Selina Kyle / Catwoman (Zoë Kravitz), Carmine Falcone (John Turturro) e un irriconoscibile Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot / Il Pinguino.

Sebbene sia uno dei film DC in arrivo più attesi, The Batman ha affrontato una lunga strada verso il grande schermo. La produzione del film è iniziata a gennaio 2020, ma solo una parte delle riprese era stata completata prima che la produzione venisse interrotta a marzo a causa della pandemia di Coronavirus. Da allora, il film ha subito più ritardi, uno dei quali dovuto al fatto che Pattinson è risultato positivo al Covid-19.

Reeves su Twitter ha annunciato che The Batman ha ufficialmente terminato le riprese. Il tweet, che recita #LastDay, include una foto dietro le quinte di un assicella per il film in un cestino insieme a quelle che sembrano essere prove della polizia. La conclusione delle riprese arriva un anno prima dell’uscita del film, che è ancora fissata per il 4 marzo 2022. Guarda il tweet nello spazio sottostante:

Mentre i dettagli che circondano il film sono stati tenuti in gran parte nascosti, The Batman dovrebbe essere una versione più oscura della storia DC. Reeves ha precedentemente affermato che la maggior parte dei personaggi del film in uscita saranno versioni dei cattivi di Batman che i fan non hanno mai visto prima, spiegando che i personaggi saranno tutti collegati attraverso un unico mistero che Batman dovrà risolvere.

La versione di Colin Farrell dell’antagonista Pinguino sarà più una storia delle sue origini rispetto ad altre iterazioni, non essendo ancora completamente emerso come personaggio quando verrà introdotto nel film. Nel frattempo, l’Enigmista di Dano dovrebbe essere una nuova interpretazione del cattivo, meno concentrato sul lato ingannevole del personaggio e più sinistro.