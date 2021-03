Spiral: un teaser sul reboot di Saw annuncia la nuova data

Spiral: L’eredità di Saw (Spiral: From the Book of Saw) è il film reboot del noto franchise horror, che uscirà a maggio, ma in una data diversa rispetto a quella fino ad ora annunciata. Per questo motivo è stato diffuso su Twitter un nuovo teaser che annuncia la nuova data d’uscita di Spiral, che arriverà nei cinema USA il 14 maggio, anziché il 21.

Qui sotto potete vedere il teaser con la nuova data d’uscita di Spiral.

you've waited long enough – #Spiral: From The Book Of Saw only in theaters May 14, 2021. pic.twitter.com/R7fhYB5Ict — Spiral (@Saw) March 24, 2021

David Spitz, presidente di Lionsgate, ha appena dichiarato:

Sappiamo che i fan di Saw, così come è successo per il primo film, saranno catturati dalla suspense di questo nuovo capitolo. Siamo orgogliosi di poter supportare gli esercenti con uno dei nostri lungometraggi più attesi, e pensiamo che Spiral darà il via ad un’estate che farà riprendere l’attività cinematografica.

Spitz si riferisce alla riapertura delle sale cinematografiche negli Stati Uniti, dove la catena AMC Theaters ha già riaperto sia a Los Angeles che a New York. L’uscita di lungometraggi importanti come Spiral potrebbe spingere gli appassionati ad affollare le sale cinematografiche, o almeno questo è ciò che sperano i produttori ed i gestori delle sale.

La storia di Spiral vede protagonista il il detective Ezekiel ”Zeke” Banks, che insieme al partner alle prime armi, indaga sulla mente malata che si cela dietro la forma contorta di giustizia definita ”Spiral”. I due dovranno occuparsi di una serie di omicidi che ricordano vicende passate accadute in città. Tutto ciò porterà Zeke a diventare protagonista del gioco sadico dell’assassino.