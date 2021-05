Dan Brown’s The Lost Symbol: il trailer della serie TV

Peacock ha distribuito il trailer di Dan Brown’s The Lost Symbol, la serie TV tratta dalle storie raccontate dallo scrittore de Il Codice Da Vinci, e che hanno come protagonista il professore Robert Langdon, che in questo telefilm verrà mostrato in una sua versione giovane.

Qui sotto trovate il trailer di Dan Brown’s The Lost Symbol.

La storia si basa sul terzo romanzo pubblicato da Dan Brown, che racconta le vicende del professore di Harvard, Robert Langdon, e dei suoi primi anni come esperto di simbologia, e di come dovrà salvare il suo mentore che è stato rapito, e la cui storia s’interseca con una cospirazione mondiale.

Il cast della serie vede coinvolti Ashley Zukerman, Eddie Izzard, Valorie Curry (The Following), Sumalee Montano (Star Trek: Picard), Rick Gonzalez (Arrow) e Beau Knapp (The Good Lord Bird).

Dan Dworkin e Jay Beattie (che hanno lavorato alla serie televisiva su Scream, ed a The Crossing) faranno da sceneggiatori del progetto, oltre che da produttori esecutivi, assieme allo stesso Brown, Brian Grazer, Ron Howard, Samie Kim Falvey e Anna Culp.

Susan Rovner di NBCUniversal Television ha parlato del fatto che questa serie “ha il potenziale per diventare uno show molto seguito”.

Ancora non è stato chiarito quando uscirà su Peacock la serie TV Dan Brown’s The Lost Symbol, ed anche lo stesso trailer si è concluso con un “coming soon” che fa intendere come bisognerà ancora aspettare, almeno qualche mese, per vedere il telefilm.