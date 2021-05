Clubhouse arriva ufficialmente su Android, da venerdì anche in Italia

Dopo un’attesa biblica, finalmente Clubhouse arriva su Android. Questa volta non si tratta di una beta: il social arriva anche in Italia e sarà disponibile per il download a tutti. Arriva questo venerdì 21 maggio.

Domani il debutto in Giappone, Brasile e Russia. Poi entro la fine della settimana arriverà nel resto del mondo.

Clubhouse si è presentato come una delle novità più chiacchierate del 2021, ed è stato uno dei pochi nuovi social alternativi a quelli più grossi capace di catturare l’attenzione del pubblico, non venendo condannato all’irrilevanza fin dal principio. È anche merito di una buona intuizione a livello di marketing: ossia far sì che fosse possibile iscriversi esclusivamente dopo aver ricevuto un invito da parte di un altro utente. Se da una parte questa caratteristica ha creato una caccia all’invito generando un forte passaparola, l’esclusività è anche stata la spada di Damocle di Clubhouse, che nelle ultime settimane ha drasticamente rallentato la sua crescita. Ma non solo, il fatto che fosse una esclusiva iOS ha limitato di molto il suo potenziale in praticamente tutti i mercati al di fuori di quello nordamericano.

La concorrenza non è stata a guardare: praticamente ogni altro social ha già cannibalizzato le feature principali di Clubhouse. Insomma, paradossalmente Clubhouse si trova in netto svantaggio nel campo di gioco – quello dei social basati sulla voce – che ha inventato.

Per iscriversi alla versione Android di Clubhouse sarà comunque necessario ricevere un invito. La versione per Android sarà ancora un po’ acerba rispetto a quella per iOS. Mancheranno alcune delle funzioni accessorie, anche se non sappiamo con precisione in cosa sarà in ritardo rispetto alla versione originale.