Apple AirPods: negli USA sequestrate oltre 36.000 copie contraffatte

Le dogane statunitensi hanno sequestrato oltre 36.000 Apple AirPods contraffatte, venivano dalla Cina. Non è la prima volta e non sarà l’ultima, il mercato delle cuffiette tws fa gola anche ai criminali. Il carico di merce contraffatte sul mercato nero valeva oltre 7 milioni di dollari, spiegano le autorità. In realtà è inverosimile, dato che quello è il valore che si ottiene se venisse applicato il prezzo del prodotto originale.

Le cuffie hanno viaggiato in tre container separati, ciascuno da circa 12.000 cuffiette false. Una copia perfetta delle AirPods della Apple, ma vendute sotto altro brand: ‘Elite Pods‘.

Poco importa, per le leggi statunitensi – ma in Europa valgono principi simili – non è necessario che la merce contraffatta copi anche il brand dell’azienda, è sufficiente che venga replicato il design del prodotto originale. Quest’ultimo, in realtà, è un principio che spesso ha causato più di qualche grattacapo ad aziende legittimissime. Succedeva lo scorso settembre, quando la dogana sequestrò oltre 2000 OnePlus Buds pensando che si trattasse dell’ennesima versione contraffatta delle AirPods. Succede, quando la maggior parte degli auricolari tws hanno design molto simili.

I prodotti contraffatti possono trarre in inganno il consumatore ad un primo sguardo. Sono più economici ed hanno un design molto simile all’originale. Ad ogni modo, possono finire per avere un costo molto più caro: sono prodotti inferiori, con materiali scadenti e spesso componenti che tendono a guastarsi

ha spiegato Richard Gillespie, a capo delle dogane di Cincinnati, la città dove è stato sequestrato il carico.