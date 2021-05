Katy Perry debutta il nuovo singolo Electric dedicato ai Pokémon

Continuano i festeggiamenti per il 25° anniversario dei Pokémon con l’uscita del nuovo singolo di Katy Perry, Electric. Nel video, Katy Perry e il suo Pikachu ricordano attraverso dei flashback di quando erano ancora agli esordi e Pikachu era solo un Pichu.

Katy Perry ha pubblicato il video della sua canzone Electric in cui racconta la storia sulla sua lunga amicizia con Pikachu e il suo passato in cui faticava a trovare la motivazione nei primi tempi come musicista. Il suo Pichu la aiutava a superare tutti i momenti difficili motivandola. Ecco cosa ha detto Perry in un comunicato:

Il tema della canzone sull’accendere la propria luce interiore, ha guidato la mia vita e anche la storia e i personaggi dei Pokémon. Pikachu è la forma evoluta di Pichu, quindi nel video vedete la versione più giovane di me con Pichu e io al giorno d’oggi con Pikachu. Entrambi ci evolviamo, ma conserviamo il nostro senso di giocosità. Quando ho visitato il Pokémon Café durante un tour in Giappone, mi sono sentita così nostalgica. Mi ha riportato agli anni del liceo.

Pikachu non è stato citato nel comunicato, ma immagino che avrebbe detto “Pika-pi!” o qualcosa di simile. La canzone fa parte della celebrazione del 25° anniversario, infatti è passato un quarto di secolo da quando Pokemon Rosso e Verde è uscito in Giappone. Il rapper Post Malone ha diretto un concerto virtuale e ha pubblicato una cover del classico degli anni ’90 di Hootie e Blowfish Only Wanna Be With You a febbraio, con altri eventi musicali e uscite in arrivo nel resto dell’anno.

Il video è stato girato alle Hawaii e diretto da Carlos López Estrada, che ha anche scritto e diretto Raya e l’Ultimo Drago della Disney. Electric sarà presente in un album che uscirà questo autunno, insieme a un brano di Post Malone e altri brani non ancora rivelati.

