Henry Cavill invita i fan a essere più rispettosi sui social

Henry Cavill chiede ai suoi fan di porre fine all’ostilità nei loro dibattiti sulla sua carriera in un post sui social media. La star di The Witcher ha espresso la sua opinione su Instagram mentre supplicava i suoi follower di essere rispettosi e civili.

Negli ultimi due anni, ci sono state molte discussioni sul suo posto nell’universo DC Comics. L’uscita di Justice League di Zack Snyder ha solo intensificato le conversazioni. Sono emerse numerose notizie secondo cui era sul punto di firmare per più apparizioni come Superman con la Warner Bros., ma le cose sembrano andare diversamente.

Cavill si è visto però costretto a chiedere ai suoi fan di non portare quella speculazione e negatività sui suoi post su Instagram. Inoltre, vorrebbe che i fan fossero più gentili gli uni con gli altri e non si insultassero a vicenda. Ecco cosa ha scritto nel post:

Cari fan e follower, volevo fare un piccolo annuncio per la comunità. Non ho potuto fare a meno di notare che negli ultimi tempi c’è stata un’animosità sociale. Sta diventando sempre più diffusa. Ci sono state molte, chiamiamole speculazioni per ora, sulla mia vita privata e sulle mie collaborazioni professionali.

Ora, mentre apprezzo la passione e il sostegno di quelle stesse persone, siamo arrivati a un punto tale che avevo bisogno di dire qualcosa, che di per sé è una cosa negativa. Stiamo vivendo in un’epoca di illuminazione sociale. Sempre di più, le persone si rendono conto che le loro opinioni potrebbero essere limitate e che hanno bisogno di ampliarle per comprendere gli altri. Quindi, per te là fuori che esprimi il tuo disprezzo e mostri il tuo dispiacere in una sorprendente varietà di modi, è ora di smetterla.

Ha continuato con le parole: