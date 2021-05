Le riprese principali di Thor: Love and Thunder stanno per giungere a conclusione e per celebrare l’evento Chris Hemsworth, protagonista del film Marvel nei panni di Thor, ha condiviso su Instagram una foto dal set che ritrae lui e il regista Taika Waititi insieme.

Dalla didascalia dell’immagine sembra chiaro che l’attore stia scherzando sul budget dei Marvel Studios per il materiale promozionale del film, e più precisamente del suo poster ufficiale, affermando, però, che “il messaggio è chiaro, tanto amore e tanti fulmini. L’album uscirà presto, di nuovo.”

Nella foto dal set di Thor: Love and Thunder vediamo Chris Hemsworth in primo piano con un nuovo berretto ufficiale della pellicola e dietro di lui Taika Waititi. Al momento non sono stati rivelati molti dettagli in merito alla trama del film, ma sappiamo che è ambientato tra gli eventi accaduti in Avengers: Endgame e il prossimo Guardiani della Galassia Vol. 3.

Ricordiamo le parole del regista durante un’intervista a EW rilasciata nel 2019:

Il prossimo film incentrato sul personaggio di Thor sarà più grande, più audace e più luminoso rispetto a quelli precedenti. Assisterete a cose davvero pazze nel film.

Thor: Love and Thunder dovrebbe uscire nelle sale italiane il 4 maggio 2022, mentre la data di uscita in America è fissata per l’11 febbraio 2022.

Nel cast del film Marvel, oltre a Chris Hemsworth, sono presenti Natalie Portman (Jane Foster), Tessa Thompson (Valkyrie), Melissa McCarthy (Hela), Matt Damon, Luke Hemsworth, i Guardiani della Galassia, Christian Bale (il villain) e Russell Crowe (Zeus).

Potrebbe interessare: