Zack Snyder ha condiviso sui social una torta a tema zombie per promuovere Army of the Dead, in uscita su Netflix il prossimo 21 maggio.

Zack Snyder ha condiviso su Twitter l’immagine di una torta a tema Zombie, come a ricordare l’imminente arrivo di Army of the Dead su Netflix, la cui uscita è fissata per il prossimo 21 maggio. Tra l’altro, negli Stati Uniti il film è già uscito in alcune sale selezionate e ha ricevuto delle recensioni piuttosto buone, attestandosi per ora al 73% su Rotten Tomatoes.

Come sempre, il regista prosegue con la promozione del film condividendo tweet di varia natura per mantenere vivo l’interesse del grande pubblico. In questo caso, come avrete notato, ha deciso di pubblicare una foto molto particolare e un po’ inquietante, che richiama Army of the Dead e mostra una torta a tema zombie ripiena di cioccolato, per la quale tutti i fan dei mostri più temuti nei film horror staranno già impazzendo alla sola vista.

Il cast di Army of the Dead include Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone.

Vi ricordiamo le parole di Zack Snyder a Entertainment Weekly riguardo la pellicola, in attesa di poterla finalmente vedere su Netflix:

È un vero e proprio film sulle rapine di zombie, quindi si tratta di un genere dentro un altro genere. Ti aspetti il ​​puro caos degli zombi e lo ottieni al 100 percento. Ma ottieni anche dei personaggi fantastici in un viaggio altrettanto fantastico. Sorprenderà le persone perché nel film si provano grandi emozioni con questi grandi personaggi. E poi ti diverti con il genere ma senza prenderlo in giro, anche se ci vuole poco a farlo.

Un prequel di Army of the Dead, intitolato Army of Thieves, è già in produzione. È stato anche riferito da CBR che il regista vorrebbe realizzarne un sequel.

