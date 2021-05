Anne Boleyn: il primo trailer della serie con Jodie Turner-Smith

Channel 5 ha rilasciato sul suo account ufficiale Instagram il primo trailer di Anne Boleyn, la serie tv composta da tre episodi e incentrata sulla storia della regina Anna Bolena, che vede protagonista Jodie Turner-Smith.

“Il mondo conoscerà la mia innocenza”, queste le parole che l’attrice afferma nel primo trailer di Anne Boleyn, ovvero il nome della seconda consorte di Enrico VIII Tudor.

La serie tv è un thriller psicologico che esamina la caduta di Anna Bolena ed è stato più volte definito come un biopic sul monarca Tudor, concentrato, però, sulla sua seconda moglie. Non a caso nel trailer si allude agli incontri infuocati con il marito Re Enrico VIII, interpretato da Mark Stanley, dopo che lei non è riuscita a dargli un erede maschio.

Nel cast della serie compaiono Paapa Essiedu, interprete del fratello di Anne Boleyn, Amanda Burton (White House Farm), Thalissa Teixeira (Two Weeks To Live), Barry Ward (White Lines) e Jamael Westman (Hamilton).

Scritto da Eve Hedderwick Turner e diretto da Lynsey Miller, il progetto è prodotto da Fable Pictures, con i fondatori Faye Ward e Hannah Farrell nel team di produttori. Dan Jones è tra i produttori esecutivo della serie, mentre Sony Pictures Television co-finanzia il progetto con Channel 5 e lo distribuirà a livello internazionale.

Ricordiamo che l’attrice è stata oggetto di commenti razzisti in seguito all’annuncio della sua interpretazione nella serie tv in quanto donna di colore. Di seguito le sue parole:

Hamilton è un ottimo esempio di quanto sia sorprendente raccontare una storia anche con attori di colore. Rende quella storia molto più facilmente riconoscibile, perché diventa semplicemente una storia umana e una storia per tutti noi. Penso abbiano fatto quei commenti perché hanno scelto me per interpretare quel ruolo e l’hanno percepito come sforzo per eliminare gli attori bianchi ma non è così. Spero che la serie venga vista con un cuore e una mente aperta.

