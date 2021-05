Waymo: un taxi senza autista si blocca in mezzo a una strada

Un taxi privo di guidatore della Waymo ha avuto una pessima giornata, non solo perché i suoi sistemi sono impazziti mentre era in mezzo a una corsa con un passeggero, ma anche perché il detto passeggero è JJRicks Studios, uno youtuber che si sta specializzando nel registrare e caricare online le performance dei sistemi dell’azienda.

L'”incidente” non ha avuto alcuna conseguenza drammatica, non si è assistito a gravi incidenti, tuttavia non manca di gettare un manto di imbarazzo sull’azienda, la quale ha avuto non poche difficoltà a gestire il contrattempo.

La situazione si è dipanata così: la vettura Waymo, vuole girare a destra, incappa però in un segnale stradale di lavori che blocca la corsia di destinazione. Indecisa sul da farsi, la macchina si ferma. Non il massimo, certo, ma la situazione continua a devolvere.

L’assistenza non fa in tempo a manifestarsi che la IA di bordo decide di tentare la svolta provando a percorrere un’altra corsia, ma dopo pochi metri cessa nuovamente di muoversi, questa volta intralciando non poco il passaggio degli altri automobilisti.

Arrivata l’assistenza, la Waymo si rimette in moto per allontanarsi, quindi si blocca nuovamente. L’addetto scende dal suo mezzo per mettersi alla guida dell’autovettura impazzita, ma lei riparte e si fa letteralmente rincorrere, quindi si ferma di nuovo. Un tira e molla anche comico, ma certamente non la migliore delle pubblicità, per il brand.

