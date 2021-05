Monsters At Work: Disney+ rivela la prima immagine

Disney+ ha rivelato la prima immagine del nuovo cast di personaggi presenti nella prossima serie spin-off di Monsters & Co., Monsters At Work.

Disney+ ha rivelato la prima immagine con i nuovi personaggi di Monsters At Work, la serie spin-off di Monsters & Co. Uno dei film più amati della Pixar e anche uno dei primi film in assoluto ad essere nominato agli Oscar come miglior film d’animazione, quando la categoria è stata introdotta vent’anni fa.

Nel 2019, la Disney ha annunciato che stava espandendo l’universo di Monsters &Co. sotto forma di una serie spin-off intitolata Monsters At Work. La serie si svolgerà sei mesi dopo gli eventi del film originale, con Monstropolis alimentato dalle risate invece che dalle urla dei bambini. Inoltre ci saranno personaggi conosciuti ma anche nuovi di zecca.

Il protagonista della storia sarà Tylor Tuskmon (Ben Feldman), che sogna di lavorare con i suoi idoli Sulley e Mike. Il debutto della serie ha subito alcuni ritardi a causa della pandemia, ma dovrebbe uscire su Disney+ a luglio.

Disney+ ha rilasciato una prima immagine (tramite Collider) in cui vediamo il cast di personaggi attorno a cui ruoterà Monsters At Work. Nell’immagine vediamo Tylor, un mostro viola alto e tutti i suoi nuovi colleghi. Poi abbiamo il mostro con un occhio solo Fritz, il capo di Tylor, e Mindy Kaling nei panni di Val Little, il migliore amico entusiasta ed energico di Tylor. La foto include anche il diligente lavoratore Cutter (Alanna Ubach) e l’alato Duncan con quattro occhi (Lucas Neff).

Monsters At Work non solo vedrà Goodman e Crystal riprendere i loro ruoli, ma vedrà anche Bonnie Hunt tornare nei panni della signora Flint, che ora è a capo del reclutamento e incaricata di addestrare i mostri più divertenti. Tornerà anche Jennifer Tilly nei panni della fidanzata di Mike, Celia, e Bob Peterson nel ruolo iconico di Roz.

