La serie tv sequel di Monsters & Co., intitolata Monsters At Work, ha rivelato le immagini dei nuovi personaggi. Distribuito da Pixar e Disney nel 2001, il film d’animazione originale è incentrato su Mike e Sully, due mostri impiegati nella fabbrica produttrice di energia alimentata dalle urla raccolte dei bambini. Ambientato nella città di Monstropolis, Mike e Sulley si trovano nei guai quando scoprono che una bambina è riuscita a entrare nella fabbrica. Interpretato da Billy Crystal nei panni di Mike e John Goodman in quelli di Sulley, Monsters & Co. aveva incassato ben quasi 600 milioni di dollari al botteghino, diventando uno dei maggiori successi della Disney/Pixar.

Il successo del film originale ha permesso la realizzazione del prequel Monsters University, incentrato sulla storia delle origini dell’amicizia tra Mike e Sulley. Nel 2019, Disney + aveva rivelato che le avventure dei mostri sarebbero continuate sotto forma di una serie tv spin-off, mentre di recente, insieme ai nuovi personaggi che potete vedere nelle immagini, è uscita la notizia che Monsters At Work sarà ambientato sei mesi dopo l’originale. L’uscita di Monsters At Work sulla piattaforma Disney + è prevista a partire da venerdì 2 luglio 2021.

Nel cast di voci, insieme a Crystal e Goodman, troviamo Mindy Kaling (Val Little), un membro eccessivamente entusiasta del team di Monsters & Co; Henry Winkler nei panni del capo di Tuskmon Fritz, Alanna Ubach in quelli del meticoloso seguace delle regole Cutter; e Stephen Stanton che interpreta il doppio ruolo dei custodi Smitty e Needleman. Monsters At Work è incentrato su Tylon Tuskmon (Ben Feldman), un meccanico giovane e desideroso di lavorare nel team delle strutture di Monsters & Co. La missione di Tuskmon vuole stare con i suoi idoli, Mike e Sulley, al Laugh Floor della fabbrica.

La serie tv sequel presenta il ritorno di Bonnie Hunt nei panni di Ms. Flint. Quest’ultima ora è una manager del dipartimento di reclutamento e addestra i mostri più divertenti per diventare Jokesters. Nel frattempo sappiamo anche che Jennifer Tilly e Bob Peterson torneranno rispettivamente nei ruoli di Celia e Roz.

