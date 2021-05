Masters of the Universe: Kevin Smith sul teaser trailer

Kevin Smith condivide la sua reazione dopo aver visto il primo teaser trailer di Masters of the Universe: Revelation di Netflix.

Kevin Smith ha voluto condividere la sua reazione al teaser trailer della sua prossima serie Netflix, Masters of the Universe: Revelation. La serie sarà un reboot di He-Man and the Masters of the Universe, che si concentra su He-Man e le sue coorti che combattono contro il malvagio Skeletor.

Kevin Smith è un produttore esecutivo della nuova serie e che presenta un cast vocale composto da Sarah Michelle Gellar, Mark Hamill, Lean Headey, Justin Long e Kevin Conroy. Le prime immagini della serie cha debutterà su Netflix il 13 luglio, sono state rivelate da poco.

La serie originale è andata in onda dal 1983 al 1985 con ben 130 episodi. Ora, i fan della serie originale, come Smith, stanno lavorando per reintrodurre i personaggi che amavano a un’intera nuova generazione di fan.

In uno dei recenti podcast di Smith, Fatman Beyond, ha detto di aver visto il primo teaser trailer della serie e non ha potuto trattenere il suo entusiasmo definendolo fenomenale. Inoltre si è complimentato con il reparto marketing di Netflix per il loro straordinario lavoro. Smith spera che i fan avranno presto la possibilità di vedere il teaser trailer con i loro occhi. Nel frattempo ecco cosa ha detto Smith sulla visione del primo trailer: