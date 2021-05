EW ha diffuso in esclusiva le prime immagini di Masters of the Universe: Revelation, la serie animata in uscita su Netflix il 13 luglio 2021.

La serie animata Masters of the Universe: Revelation, creata da Kevin Smith, anche produttore del progetto, arriverà su Netflix il 23 luglio prossimo e oggi EW ha rivelato le prime immagini in esclusiva del tanto atteso sequel, nato per i fan dei cartoni animati degli anni ’80.

Nelle prime immagini di Masters of the Universe: Revelation vediamo il principe Adam / He-Man (doppiato da Chris Wood) e la sua banda in un nuovo design realizzato da Powerhouse Animation (Castlevania). Il sequel presenterà una storia modernizzata e ambientata dopo gli eventi accaduti nell’originale. Ecco le parole di Kevin Smith:

Masters of the Universe: Revelation è tra i primi cinque progetti preferiti e più soddisfacenti che ho realizzato. Quando morirò, mi ricorderanno per questo, perché è la cosa più memorabile che io abbia mai fatto.

La serie animata per bambini e nostalgici è divisa in due parti, di cui la prima è composta da 5 episodi. Nel cast vocale d’eccezione ricordiamo la presenza in primis di Mark Hamill (il cattivo Skeletor), Lena Headey (Evil-Lyn), Chris Wood (He-Man), Sarah Michelle Gellar (Teela), Liam Cunningham (Man-At-Arms), Stephen Root (Cringer).

Insieme a loro nel cast, anche Diedrich Bader (King Randor / Trap Jaw), Griffin Newman (Orko), Tiffany Smith (Andra), Henry Rollins (Tri-Klops), Alan Oppenheimer (Moss Man), Susan Eisenberg (Sorceress), Alicia Silverstone (Queen Marlena), Justin Long (Roboto).

E ancora Jason Mewes (Stinkor), Phil LaMarr (He-Ro), Tony Todd (Scare Glow), Cree Summer (Priestess), Kevin Michael Richardson (Beast Man), Kevin Conroy (Mer-Man) e Harley Quinn Smith (Ileena).

